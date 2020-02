Euronics lancia il nuovo volantino 'Facciamo a Metà' con interessanti sconti su PS4, Xbox One, Switch Lite e giochi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Siete interessati all'acquisto di una nuova console a di alcuni giochi a prezzo ridotto? Allora siete nel posto giusto!Già, perché Euronics Gruppo Nova ha da poco lanciato il nuovo volantino 'Facciamo a Metà' con interessanti sconti su PS4, Xbox One, Switch Lite e una serie di giochi.Le offerte prevedono uno sconto del 50% acquistando due prodotti, sull'articolo meno caro sarà applicato lo sconto. Le promozioni sono valide da oggi, 6 febbraio, fino al prossimo 19 febbraio.Leggi altro... eurogamer

Euronics lancia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Euronics lancia