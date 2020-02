Escono birra e vodka dai rubinetti di 18 case: il motivo è surreale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Escono birra e vodka dai rubinetti di 18 case: il motivo è surreale ed è pazzesco quello che sta accadendo in uno stato dell’India meridionale. Sembra un racconto fantastico, ma quello che è accaduto in uno stato dell’India meridionale è vero. A Chalakudy, nel Kerala – secondo quanto riferito in queste ore da ‘huffingtonpost.it – … L'articolo Escono birra e vodka dai rubinetti di 18 case: il motivo è surreale proviene da www.inews24.it. inews24

airplaneoversea : @trashloger Purtroppo c’è questo pericolo anche in Italia, ma in Inghilterra è la norma. Se vai nei pub vedi che si… -