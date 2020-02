Esclusivo TPI: miliziani siriani in fuga verso l’Italia dalla Libia. Le rivelazioni dal nord-est della Siria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Esclusivo TPI: miliziani siriani in fuga verso l’Italia dalla Libia. Ma il Viminale smentisce di Benedetta Argentieri, inviata nel nord-est della Siria – Stanno arrivando alla spicciolata. In piccoli gruppi, sui barconi, come se fossero rifugiati che scappano dalla guerra. Chiedono alle autorità italiane l’asilo politico. Ma in realtà sono soldati, o meglio miliziani, siriani assoldati dalla Turchia per andare a combattere in Libia contro Khalifa Haftar, leader forte della Cirenaica contrapposto al premier libico riconosciuto dalla comunità internazionale Fayez al- Sarraj. Il fatto però è che, una volta in Libia, decidono di scappare alla volta dell’Europa. Fonti libiche parlano di almeno un’ottantina di miliziani già partiti e un altro centinaio in attesa. Questi ultimi avrebbero già pagato la caparra ai trafficanti. La notizia circolava da settimane sui media in Libia e in ... tpi

