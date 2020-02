Enel: Starace, ‘in 2019 eccellente performance, ebitda superiore a target’ (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – La crescita dell’ebitda, sottolinea Starace, “è stata guidata principalmente dalle reti di distribuzione, soprattutto grazie a Enel Distribuição São Paulo in Brasile, e dalle vendite sui mercati finali in Italia ed in Brasile”. Allo stesso tempo, aggiunge l’ad di Enel, “in linea con l’obiettivo di decarbonizzazione del gruppo, continuiamo a rafforzare la leadership globale nelle rinnovabili con oltre 3 GW di capacità costruita nell’anno in tutto il mondo, battendo nuovamente il nostro stesso record dell’anno precedente”. L'articolo Enel: Starace, ‘in 2019 eccellente performance, ebitda superiore a target’ (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

