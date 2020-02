Emma Marrone: di nuovo innamorata, chi è la nuova fiamma? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Emma Marrone dopo il delicato periodo dovuto alla malattia si è ripresa in mano la sua vita e sta vivendo un una nuova favola d’amore Il peggio è ormai alle spalle. Per Emma Marrone è iniziata una nuova era caratterizzata da successi professionali come l’uscita del nuovo album “Fortuna” e l’estrazione dei due singoli “Io sono bella” e “Stupida Allegria” a fine 2019. A questi lavori va aggiunto il debutto al cinema per la bionda salentina, che sarà protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart disponibile nelle sale a partire dal prossimo 13 febbraio. Una mansione inedita, ma il nuovo mood di Emma è quello di non precludersi nulla e provare a sfruttare ogni opportunità, sia in ambito ... chenews

_the_jackal : Hairstylist: Emma, quanto gel vuoi nei capelli? Emma Marrone: sì #Sanremo2020 - MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! -