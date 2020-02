Emma d’Aquino e il monologo sulla libertà di stampa a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, le due giornaliste del TG 1 Emma d’Aquino e Laura Chimenti, bellissime, e come sempre molto professionali, le due signore del giornalismo, hanno presentato i brani in gara a Sanremo ma non solo. Emma d’Aquino è stata impegnata con un monologo sulla libertà di stampa, certo anche in questo caso, come era successo con Rula, il tutto arriva dopo la mezzanotte, e questo ci dispiace. Ma come si sul dire in questi casi: meglio di niente. “Il giornalismo rimane una professione pericolosa, nel 2019 sono stati 49 i colleghi uccisi nel mondo, dato più basso dei 16 anni. La media si aggira sugli 80 negli ultimi vent’anni” ha ricordato la giornalista del TG 1 nel suo intervento sul palco di Sanremo 2020. Non si muore nella ricerca della verità solo nei paesi in guerra, ma anche nei paesi che si ... ultimenotizieflash

Giornaliste e madri a Sanremo : Emma d’Aquino e Laura Chimenti raccontano i mille volti di una donna : Le querele temerarie, la vita sotto scorta: Emma D'Aquino misura il polso a una stampa vittima di intimidazioni. Laura Chimenti parla alle sue tre figlie, invitandole ad accettare la propria diversità. Due monologhi che potrebbero essere uno solo, dimostrando all'Italia che essere madre e professionista di successo si può. E si deve.Continua a leggere

Emma d’Aquino : “Non lasciateci soli - diritto alla verità vale per tutti” : Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – di Ilaria Floris 49 colleghi uccisi nel mondo nel 2019 – in Messico record assoluto con 10 giornalisti uccisi, tanti altri “dietro le sbarre per aver tenuto la testa alta, per aver cercato la verità ”. Sono solo alcuni dei dati citati nel suo monologo d alla giornalista Emma D’Acquino, che sceglie il tema della libertà di stampa per il suo intervento al . La giornalista del Tg1 ha ...

Il monologo integrale di Emma d’Aquino sulla libertà di stampa : “Ogni anno uccisi 80 giornalisti” : La giornalista Emma D’Aquino ha tenuto un monologo sulla libertà di stampa sul palco della seconda serata di Sanremo 2020. “Nel 2019 sono stati 49 i colleghi giornalisti uccisi nel mondo. In media i giornalisti uccisi nel mondo ogni anno sono 80. Non lasciateci soli perché, per citare Gaber, la libertà è partecipazione”.Continua a leggere

Sanremo 2020 - il monologo di Emma d’Aquino sulla libertà di stampa : Un’apologia della libertà di stampa il contenuto del monologo di Emma D’Aquino sul palco di Sanremo 2020 . Dopo aver citato i dati relativi ai morti e detenuti per aver cercato di trasmettere la verità, la giornalista ha concluso citando le parole di Giorgio Gaber. monologo di Emma D’Aquino a Sanremo 2020 “Il giornalismo rimane una professione pericolosa e a dirlo non sono io ma i dati. Nel 2019 sono stati 449 i colleghi ...

Sanremo 2020 i look di Emma d’Aquino e Laura Chimenti : che eleganza le due giornaliste (FOTO) : Festival di Sanremo giorno due! Dopo aver visto le incredibili bellezze di Diletta Leotta e Rula Jebreal sul palco dell’Ariston, questa sera toccherà ad altre due meravigliose donne affiancare Amadeus a Sanremo 2020 . Loro sono due giornaliste del Tg1: Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Due personalità sicuramente molto apprezzate dal pubblico televisivo. Ma l’attesa sulle due bellissime donne è anche per il look . E ...

Sanremo 2020 - il monologo di Emma d’Aquino a Sanremo 2020 : il testo (discorso) integrale : Sanremo 2020 , il monologo di Emma D’Aquino: discorso integrale monologo Emma D’AQUINO – Questa sera, 5 febbraio 2020 , in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo , la giornalista del TG1 Emma D’Aquino ha tenuto un monologo sulla libertà di stampa. La giornalista stasera è una delle 10 conduttrici scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione di questa 70esima edizione del Festival della canzone ...

Chi è Emma d’Aquino - la giornalista del Tg1 tra le donne di Sanremo 2020 : Tra le donne presenti nella 70esima edizione del Festival di Sanremo questa sera c'è Emma D'Aquino, la celebre conduttrice del Tg1, ormai volto iconico della Rai da più di vent'anni. Non è la prima volta che la giornalista calcherà il palco dell'Ariston, infatti fu protagonista di una gag, nell'edizione del 2018 con Claudio Baglioni. L'abbiamo vista in questi anni non solo in programmi giornalistici, ma anche di intrattenimento. Nulla si sa, ...

Sanremo 2020 - gli abiti di Emma d’Aquino e Laura Chimenti per la seconda serata : stilista - look - curiosità : Sanremo 2020 , gli abiti di Emma D’Acquino e Laura Chimenti al Festival: stilisti, curiosità | TG1 Sanremo 2020 abiti Emma D’ACQUINO E Laura Chimenti – Questa sera, 5 febbraio 2020 , va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 : alla conduzione Amadeus che, oltre a Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino, avrà al suo fianco due ospiti fissi: Fiorello e Tiziano Ferro. Le due star lo affiancheranno per ...

Chi è Emma d’Aquino : età - vita privata - marito e carriera della giornalista : Chi è Emma D’Aquino : età, vita privata , marito e carriera della giornalista siciliana volto di punta del telegiornale di RaiUno. Ci sono tanti volti che hanno fatto la storia della Rai del nuovo millennio. E tra questi c’è anche quello di Emma D’Aquino . Una giornalista vecchio stampo. Integra, estremamente professionale. Insomma, una tutta d’un pezzo. […] L'articolo Chi è Emma D’Aquino : età, vita privata , marito e carriera della ...

Emma d’Aquino - chi è la conduttrice del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus : Emma D’Aquino, chi è la conduttrice del Festival di Sanremo 2020 Tra le dieci donne che affiancano Amadeus al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Emma D’Aquino, giornalista e conduttrice del Tg1. Un volto noto, dunque, specie per il pubblico di Rai 1, e che prenderà parte alla puntata di stasera, 5 febbraio, insieme alla sua collega Laura Chimenti. Due brave e belle donne che calcheranno il palco dell’Ariston nella seconda ...

Sanremo 5 febbraio : Zucchero - Ricchi e Poveri ospiti - Emma d’Aquino e Laura Chimenti conduttrici con Amadeus : Il Festival di Sanremo 2020 è ufficialmente iniziato e stasera, mercoledì 5 febbraio , andrà in onda la seconda serata. Al posto di Diletta Leotta e Rula Jebreal ci saranno le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti accompagnate da Sabrina Salerno. Fra gli ospiti confermati ci saranno nuovamente Fiorello e Tiziano Ferro (che duetterà con Massimo Ranieri in Perdere l’Amore), Zucchero , Gigi D’Alessio (che celebrerà il ...

Sanremo 2020 - Laura Chimenti e Emma d’Aquino : esperienze professionali e vita privata delle giornaliste del Tg1 : Mercoledì 5 febbraio nella seconda serata del Festival di Sanremo saliranno sul palco dell’Ariston Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Coconduttrici con Amadeus per una sera, note al grande pubblico per il loro ruolo da giornaliste del Tg1, entrambe da tempo alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale diretto da Giuseppe Carboni. Un duo apparso già insieme a VivaRaiPlay, ospiti dell’ultimo show di Rosario Fiorello. ...

Emma d’Aquino giornalista del TG1 a Sanremo 2020 : “Nessuno mi paga” : Emma D’Aquino a Sanremo . La giornalista del TG1 rompe il silenzio e svela: “Dato che non vengo pagata…” C’è grande attesa per l’approdo di Emma D’Aquino, giornalista del TG1, come conduttrice a Sanremo , dove nella puntata di stasera affiancherà Amadeus assieme alla collega Laura Chimenti. La mora e la bionda, come vuole la tradizione delle vallette del Festival di Sanremo , prima del quale Emma ...

Tutto su Emma d’Aquino e Laura Chimenti a Sanremo 2020 - le giornaliste co-conduttrici della seconda serata : L'arrivo di Emma D'Aquino e Laura Chimenti a Sanremo 2020 è atteso per la seconda serata , in diretta dal Teatro dell'Ariston mercoledì 5 febbraio Dopo la prima serata che ha visto Rula Jebreal e Diletta Leotta affiancare Amadeus il testimone passa a due donne dell'informazione che saliranno sul palco insieme alla showgirl e cantante Sabrina Salerno. La scelta di Amadeus sulle 10 donne del Festival è un assortimento di personalità: alle ...

Sanremo 2020 - chi è Emma d’Aquino : carriera e vita privata : Tutto quello che c’è sa sapere sulla giornalista del Tg1 che affianca Amadeus in una delle cinque serate del Festival

tvsorrisi : Laura Chimenti e Emma D'Aquino, due grandi giornaliste del TG1, oggi conducono il Festival #Sanremo2020 - MarioManca : Vi dirò che giocarsi la carta dei due mezzibusti del Tg1 non mi dispiace: Laura Chimenti ed Emma D'Aquino si presta… - lucianoranieri7 : RT @Mosquitas77: Per Emma D’Aquino se fai una querela ad un giornalista è un atto d’intimidazione. Non sono d’accordo! Se infanghi e fai de… -