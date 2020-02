Emilia-Romagna, la leghista Borgonzoni verso il ritorno in Senato. Ma in campagna elettorale disse: “Resto in Regione anche se perdo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Aveva promesso che, se non avesse vinto le elezioni Regionali, sarebbe comunque rimasta a guidare la Lega in consiglio regionale in Emilia-Romagna. Una promessa che ha fatto in diretta su Rai3 a “Carta Bianca” solo poche settimane fa, durante un confronto con il suo avversario Stefano Bonaccini. Ma ora, perse le elezioni, la senatrice leghista e consigliera comunale a Bologna Lucia Borgonzoni sembra aver cambiato idea. Secondo le ultime ricostruzioni l’ex candidata presidente è in procinto di volare di nuovo a Roma per tornare a sedere a Palazzo Madama: lì la attende uno stipendio di circa 13mila euro al mese contro i 4mila dell’Assemblea legislativa, così come stabilito dal taglio introdotto proprio dalla precedente giunta di centrosinistra. La legge prevede, infatti, l’incompatibilità tra la carica in Consiglio regionale e lo scranno di senatrice. “In ... ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : La Borgonzoni si è candidata come presidente dell'Emilia-Romagna promettendo che si sarebbe dimessa da senatrice pe… - fattoquotidiano : Mentre reclamano l’autonomia, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto restituiscono all’Anas 3.200 km di rete: ormai cad… - fattoquotidiano : Emilia-Romagna, la leghista Borgonzoni verso il ritorno in Senato. Ma in campagna elettorale disse: “Resto in Regio… -