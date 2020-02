Emergenza per Miriam Vera, scomparsa da Genova: era terrorizzata da uno stalker (Di giovedì 6 febbraio 2020) Camminava con il telefonino e lo spray al peperoncino alla mano, in auto teneva un tubo con cui difendersi in caso di aggressione. Miriam Vera Torriglia, 45 anni, è scomparsa da Genova lo scorso 27 gennaio. Era diretta a un corso per diventare operatrice sociosanitaria, ma a lezione non è mai arrivata. La mamma: "Non posso immaginare di perderla". fanpage

msgelmini : È assurdo che nel 2020 ci siano realtà come la baraccopoli di #Messina. Bravissima @mati_siracusano per accendere i… - Linkiesta : L’imbarazzo della #Farnesina, cioè di #DiMaio, per la gestione dell’emergenza dà la misura del punto cui siamo giun… - repubblica : “Ora per questo governo l’odio è un’emergenza”. - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi… -