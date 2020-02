Elodie a Sanremo 2020 senza Marracash | “Ecco cosa mi ha detto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elodie Di Patrizi a Sanremo 2020 senza il fidanzato Marracash: “on c’è, l’ho chiamato, è orgoglioso e fa il tifo per me”. Elodie Di Patrizi è una delle donne del Festival di Sanremo 2020 che ha conquistato tutti non solo con la sua bellezza e il suo stile, ma anche con la canzone Andromeda. In … L'articolo Elodie a Sanremo 2020 senza Marracash “Ecco cosa mi ha detto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

RadioItalia : Ogni promessa è debito! @MarroneEmma e @Elodiedipa si vedranno a Milano per una cena. #FuoriSanremoReward… - umitalia : “Andromeda” è il nome del brano con cui @elodie si presenta a Sanremo, dimostrando una grande consapevolezza nel mi… - Toen17411153 : Sanremo hit:1 Grandi finalmente, 2 Elodie Andromeda, 3 Vibrazioni dov'è, 4 Gabbani viceversa, 5Angi come una madre. -