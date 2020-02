Elettra Lamborghini porta il twerking a Sanremo: non era mai successo [VIDEO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un debutto in perfetto stile Elettra Lamborghini, quello di ieri sera sul palco dell’Ariston. In un totale clima di festa e nel pieno degli ascolti (dopo il 52,2% di share la prima puntata e 53,3% la seconda) la cantante è partita decisamente in positivo per il suo Sanremo 2020. Nonostante si sia posizionata solo alla 21esima posizione della classifica totale (ancora provvisoria), Elettra ha portato sul palco del Festival uno show mai visto prima. La regina del twerking, infatti, è riuscita a twerkare anche in chiave sanremese. Fasciata nella sua eccentrica e bellissima tuta color argento con pantaloni ricchi di rouches, Elettra Lamborghini ha aspettato il ‘gran finale’ del suo brano “Musica (e il resto scompare)” per dare le spalle al pubblico dell’Ariston. Il fondoschiena pazzesco è diventato subito protagonista, accennando un twerk elegante ma ... velvetgossip

Enzo_Miccio : Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno... a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona de… - trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - trash_italiano : DAI SU PASSIAMO A 'ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI' CHE DEVO METTERLA COME SUONERIA PER I MESSAGGI. #Sanremo2020 -