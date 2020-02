Elefante torturato per una parata buddista: il video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sri Lanka: due uomini stanno lavando in un fiume un Elefante del posto quando uno dei due passa all’altro un bastone. Il ragazzo, che è in groppa al povero animale, inizia a colpirlo ripetutamente sulla testa. L’Elefante si piega sulle sue zampe in grida di dolore che spezzano il cuore per tutta la durata del video. Stremato si butta anche in acqua, ma l’uomo non si ferma e imperterrito lo aggredisce nuovamente con violenza. I due individui sembrano anche divertiti dal fatto, tanto che, si sente ridacchiare di sottofondo quello che riprende la scena terrificante. Le peraheras, parate buddiste che sfruttano elefanti Maneesha Arachchchige, un attivista del Rally for Animal Rights & Environment (RARE), ha affermato che il nome dell’Elefante è Vishwa e che appartiene a un tempio buddista chiamato Sasanawardena Pirivena a Mirigama, Sri Lanka. Qui gli elefanti vengono usati per le ... thesocialpost

