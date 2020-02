Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga: pronostici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Eintracht Francoforte-Augsburg è l’anticipo del venerdì della quarta giornata del girone di ritorno di Bundesliga: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Eintracht Francoforte – Augsburg venerdì ore 20:30 Il 2020 è iniziato molto bene per l’Eintracht Francoforte, che è ancora imbattuto. In Bundesliga ha collezionato due vittorie e un pareggio, mentre in settimana ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Dfb Pokal (Coppa di Germania) battendo nuovamente il Lipsia. Non un’avversaria qualunque. Il periodo è molto positivo ma proprio la partita giocata in coppa martedì potrebbe essere penalizzante in termini di brillantezza. L’Augsburg proverà ad approfittarne magari nel secondo tempo quando potrebbe affiorare un po’ di stanchezza tra i calciatori dell’Eintracht. La ... ilveggente

infobetting : Eintracht Francoforte – Augsburg (venerdì ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Eintracht Francoforte: un nuovo arrivo può restare a lungo: Arrivato a fine mercato dall'RB Lipsia, ?il centrocampi… - cassapronostici : Pronostico Eintracht Francoforte – FC Augsburg venerdì 7 febbraio 2020 -