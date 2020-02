“E bravo il fratello chirurgo plastico di Diletta Leotta!”. Sanremo, dopo il pesante attacco, arriva la dura risposta di Mirko, il fratello della conduttrice (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alla fine un passo avanti lo ha fatto anche Diletta Leotta e il filo rosso della prima serata al Festival di Sanremo è stato, com’era prevedibile, quello della bellezza femminile. Ostentata dalle prime co conduttrici sul palco dell’Ariston nei loro ambiti migliori, ma non troppo, perché non si dica che erano belle e basta. Se da lato c’era grande attesa per il monologo di Rula Jebreal sul valore delle donne, meno previsto era quello di Diletta Leotta, la nota conduttrice di Dazn, che ha voluto dire la sua. Tutti l’hanno ascoltata raccontare la storia di sua nonna, l’hanno vista emozionarsi mentre spiegava a milioni di spettatori che “la bellezza capita, non è un merito”, mentre alle sue spalle un maxi schermo la proiettava nel tempo, per vedere come potrebbe apparire tra un cinquantina d’anni. Il pubblico però, soprattutto quello agguerrito dei social, non si è detto del tutto ... caffeinamagazine

