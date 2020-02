Duetti Sanremo 2020, Achille Lauro canta «Gli uomini non cambiano» di Mia Martini con Annalisa (Di giovedì 6 febbraio 2020) È il 1992 quando Mia Martini si presenta a Sanremo con Gli uomini non cambiano (di Bigazzi, Falagiani, Dati): «Vado in questa girandola mostruosa, che mi ha già fatto venire i foruncoli sul naso, solo per promuovere il mio album», commenterà, senza peli sulla lingua, poco prima di partire per la Riviera. L’interprete non viene da un periodo facile: la patente di iettatrice l’ha costretta ad allontanarsi dalla tv per parecchi anni e il rientro sanremese del 1989 relegherà Almeno tu nell’universo a un incomprensibile nono posto. Seppur con il “contentino” del Premio della Critica. Ma torniamo al 1992: quell'anno avrà la meglio Luca Barbarossa con Portami a ballare, canzone sul rapporto madre figlio. Alla Martini toccherà il secondo posto: del resto, le mamme italiane non si battono. Nella serata dei Duetti ... gqitalia

