Droga, 25 arresti fra Italia e Spagna

Operazione antidei Carabinieri di Chioggia e Gico della Guardia di Finanza; 25 ordini di custodia cautelare tra,75 perquisizioni e sequestro di beni per 7 milioni di euro. Oltre 250 i carabinieri in azione tra Veneto,Piemonte,Emilia Romagna eni,ucraini,marocchini e sloveni facevano parte di un gruppo criminale dedito a importazione dai paesi balcanici e smercio di ingenti quantità di cocaina,marijuana e hashish.Un centinaio i finanzieri che hanno eseguito il sequestro di beni per 7 milioni di euro(Di giovedì 6 febbraio 2020)