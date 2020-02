Donne, M5S Lazio: da Lega-Fdi polemica strumentale su centri maltrattamenti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “Smentiamo categoricamente le affermazioni secondo cui esista una nostra proposta per assegnare una casa agli uomini che commettono violenza nei confronti del proprio partner per favorire questi ultimi. Nulla di piu’ falso. La nostra risoluzione sull’istituzione dei centri di Trattamento dei soggetti Maltrattanti (CTM) invece prevede, coerentemente con quanto disposto dalle norme nazionali del ‘Codice Rosso’, l’allontanamento con urgenza degli uomini dall’abitazione famigliare presso una sistemazione temporanea, proprio per tutelare, con misure preventive, le Donne vittime di violenza e gli eventuali figli minorenni, prima che sia troppo tardi ed avviare percorsi riabilitativi in un’ottica integrata all’interno di una piu’ ampia Rete Regionale Antiviolenza”. Cosi’ in una nota stampa i consiglieri ... romadailynews

