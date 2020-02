Donald Trump è stato assolto nel processo di impeachment (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: Mark Wilson/Getty Images) Il caso è chiuso per Donald Trump che è stato ufficialmente assolto dal Senato americano per entrambi i capi d’accusa sui quali era stato invece incriminato dalla Camera lo scorso dicembre. Nessun impeachment e nessuna sorpresa, quindi, visto che la maggioranza in quest’ala del congresso Usa è a trazione repubblicana. Come previsto, infatti, le due accuse – abuso di potere e ostruzione ai lavori del Congresso – sono state rispettivamente respinte per 52 voti contro 48, e per 53 contro 47. Soltanto Mitt Romney, tra le file della maggioranza, ha rotto l’unità del partito, votando per l’incriminazione del presidente per il primo capo, quello di abuso di potere in merito appunto alla complicata vicenda che riguarda l’Ucraina e la telefonata di Trump al presidente Volodymyr Zelensky, nella quale la scorsa estate il tycoon fece pressioni affinché ... wired

LaStampa : A Washington il Senato ha assolto il presidente Donald Trump dall'accusa di abuso di potere, primo dei due articoli… - Davide : Cerimoniosità istituzionali: la speaker della Camera Nancy Pelosi che strappa il discorso sullo Stato dell’unione d… - sole24ore : Impeachment, Trump assolto. Il Senato americano ha assolto il presidente Donald Trump anche dal secondo capo di acc… -