Domeniche Bestiali – Per il giudice sportivo il calcio nello stinco è un “colpo con il piede sulla gamba dell’avversario sotto il ginocchio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un “caso” misterioso apre questo appuntamento con Domeniche Bestiali: un vero e proprio ufo, inteso come oggetto volante non identificato, planato in un campetto dilettantistico. C’è poi chi, pur giovanissimo, rispolvera un romanticismo quasi sovietico per polemizzare nei confronti dei tifosi e chi invece opta per una tattica meno spavalda: blitz e fuga. Tattiche di attacco che poi assumono una poetica cavalleresca in alcune zone d’Italia. E infine, a proposito di poetica, un cenno al Divin Peluso, no, non l’ex calciatore della Juve, ma il telecronista del calcio a 5 che allieta le gare del Cus Avellino con la sua dialettica aulica. CHE CASO? È un mistero coinvolgente quello che arriva da Procida, isola bellissima nel golfo di Napoli, location del film Il Postino di Troisi. Ebbene, dopo l’ultima partita la squadra locale, l’Isola di Procida che milita in ... ilfattoquotidiano

