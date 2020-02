Domenica al Divino Amore Giornata Diocesana Malato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – La Giornata mondiale del Malato viene celebrata ogni anno l’11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di Lourdes. Ma la diocesi di Roma, in questo 2020, invita tutti i fedeli per Domenica 9 febbraio, al Santuario mariano del Divino Amore, per la Giornata Diocesana del Malato, organizzata dal Centro diocesano per la pastorale sanitaria con l’Opera romana pellegrinaggi e l’Unitalsi. Un appuntamento per tutti gli ammalati, i loro familiari, i volontari, i medici, gli operatori sanitari, in modo tale che la ricorrenza dell’11 venga celebrata invece dalle singole parrocchie e comunita’. I fedeli sono attesi per le ore 15.30, quando prendera’ il via un momento di preghiera e testimonianze guidato dal vescovo delegato per la Pastorale sanitaria nella diocesi di Roma, monsignor Paolo Ricciardi, nel ricordo di san Giovanni Paolo II, nel ... romadailynews

