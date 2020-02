Dolore nel Valdarno: bambino di due anni e mezzo trovato morto nel lettino (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tanto Dolore nel Valdarno, dove un bambino di due anni e mezzo, è stato trovato senza vita dalla sua mamma, mentre dormiva nel suo lettino. Secondo quanto è stato reso noto, la donna si era avvicinata al lettino, per controllarlo, ma si è subito resa conto che suo figlio non mostrava alcun segno di vita. Il bambino, insieme alla sua mamma, una donna straniera di circa 28 anni, era arrivato da pochi giorni nella casa famiglia Fraternità della Visitazione di Piandiscò. La donna ha lanciato subito l’allarme, ma nonostante l’intervento dei soccorsi, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Era già morto. Dopo gli esami medici, è risultato che il piccolo è morto a causa della SIDS, la sindrome della morte improvvisa del neonato o sindrome della morte in culla. Ancora oggi, non ... bigodino

