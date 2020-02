Doctor Strange: Sam Raimi aveva citato l'eroe Marvel in Spider-Man 2 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il regista Sam Raimi potrebbe essere il regista del sequel di Doctor Strange e in Spider-Man 2 c'era un riferimento all'eroe Marvel. Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe avere alla regia Sam Raimi e i fan della Marvel hanno reso virale un video tratto da Spider-Man 2 in cui si nomina proprio il personaggio interpretato dall'attore Benedict Cumberbatch. Nel film con protagonista Tobey Maguire, nell'ormai lontano 2002, c'è una scena in cui si citava il personaggio di cui ora potrebbe occuparsi il regista. In Spider-Man 2 J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons, prova a ideare un nome con cui identificare il nuovo super villain in azione a New York e nella scene si cita anche Doctor Strange. All'epoca Sam ... movieplayer

Doctor Strange Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Doctor Strange