Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Rachel McAdams non tornerà (Di giovedì 6 febbraio 2020) Doctor Strange in the Multiverse of Madness non vedrà Rachel McAdams di nuovo nei panni di Christine Palmer, l'attrice non farà parte del sequel. Rachel McAdams non tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il sequel di Doctor Strange dovrà fare a meno della sua protagonista femminile. Dopo la notizia del possibile arrivo di Sam Raimi dietro la macchina da presa, ecco una rivelazione che scontenterà i fan del cinecomic Marvel. In Doctor Strange, Rachel McAdams interpretava Christine Palmer, che nel film aveva avuto una relazione col Dottor Stephen Strange poi conclusasi. Christine aiuta Strange a superare l'incidente che lo ha colpito, a lasciare da parte il suo ego smisurato e a combattere Kaecilius e Dormammu. Rachel McAdams, però, non farà ritorno ... movieplayer

