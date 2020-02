Doctor Strange 2: Sam Raimi potrebbe dirigere il film (Di giovedì 6 febbraio 2020) Doctor Strange In The Multiverse of Madness potrebbe aver trovato un nuovo regista: Sam Raimi sarebbe attualmente in trattative per dirigere la nuova pellicola. Scott Derrickson, che ha diretto il primo capitolo, avrebbe dovuto guidare anche questo sequel. Lo scorso gennaio, a causa di divergenze creative, il noto regista ha deciso di abbandonare il ruolo.Sam Raimi potrebbe rivelarsi una scelta vincente per diversi motivi. Il regista statunitense ha già avuto a che fare con un personaggio tratto dai fumetti Marvel, con la fortunata trilogia di Spider-Man (in cui Peter Parker era interpretato da Tobey Maguire). In programma vi era anche un quarto capitolo, che non venne però mai realizzato. Inoltre, Raimi nel 1981 ha diretto La Casa, un film horror molto conosciuto.caption id="attachment 24908" align="aligncenter" width="400" Sam Raimi sul set di Spider-Man./captionDoctor ... optimaitalia

