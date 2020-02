Divorzio Berlusconi-Lario, c’è l’accordo: entrambi rinunciano ai crediti nei confronti dell’ex coniuge (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ finita la battaglia legale tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. I due ex coniugi hanno trovato un accordo sull’assegno di Divorzio. L’ex premier, assistito dai legali Gian Filippo Giuggioli e Valeria De Vellis, ha deciso di rinunciare ai 46 milioni di credito che aveva nei confronti della ex moglie e la Lario ha rinunciato al suo credito da 18 milioni. A dare una svolta alla battaglia legale era stata ad agosto la Corte di Cassazione che aveva revocato l’assegno divorzile da 1,4 milioni riconosciuto alla Lario dal Tribunale di Monza, richiedendo di fatto alla Lario la restituzione dei 46 milioni già versati dall’ex premier. Nell’accordo raggiunto è inoltre previsto che Veronica Lario coprirà il pagamento di una parte delle spese legali sostenute da Berlusconi, ricevendo in cambio dall’ex marito una cifra una tantum, decisamente inferiore rispetto al precedente assegno ... ilfattoquotidiano

