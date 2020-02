Discarica di Gerenzano: la Regione stanzia 1.200.000 euro per la bonifica (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le battaglie del Comitato per la bonifica della Discarica di Gerenzano stanno dando i loro frutti: nei giorni scorsi Regione Lombardia ha aggiunto un altro importante tassello individuando alcuni interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria per la mitigazione del rischio idrogeologico. E’ stato stanziato un finanziamento di 1 milione 200 mila euro per la modellazione e messa in sicurezza degli argini del Bozzente, in prossimità della Discarica, nei territori dei comuni di Gerenzano e Rescaldina in foto). “Questo intervento è urgente perché il torrente, durante le sue piene, erode le sponde che confinano con la Discarica, trascinando a valle rifiuti e liquami vari – spiega Pierangelo Gianni, presidente del comitato – Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi svolgerà il ruolo di ente attuatore dell’intervento. su Il Notiziario. ilnotiziario

