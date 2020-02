Diplomi falsi per lavorare al Nord: indagata una scuola casertana (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Producevano Diplomi falsi con graduatorie altissime per scavalcare posizioni nelle graduatorie Ata nelle scuole della provincia di Pistoia. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 19 persone ritenute responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato; falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale; falsità ideologica e materiale commessa da privato in atto pubblico e per l’inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Le indagini, iniziate alla fine del 2018 dal personale del Nucleo Investigativo e coordinate dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, hanno permesso di far luce su gravi irregolarità nelle graduatorie di III fascia del personale ATA di vari Istituti scolastici. In particolare, l’attività d’indagine si concentrava ... anteprima24

zazoomblog : Pistoia: falsi diplomi indagate 19 persone li utilizzavano per inserimento in graduatorie personale Ata - #Pistoia… - FirenzePost : Pistoia: falsi diplomi, indagate 19 persone li utilizzavano per inserimento in graduatorie personale Ata… -