Di Maio porta mezzo governo in piazza contro il governo. Ministri divisi fra entusiasti e riluttanti (Di giovedì 6 febbraio 2020) mezzo governo in strada a protestare con cartelli e volantini. Ecco l’immagine che la piccola piazza San Silvestro a Roma consegnerà il 15 febbraio, in un cortocircuito che lascia a dir poco confusi di fronte a un Movimento 5 Stelle, partito di governo, che invoca l’intervento delle masse.Quanto basta per far dire al segretario Pd Nicola Zingaretti che la protesta per difendere il taglio dei vitalizi è “un errore”. Soprattutto perché, per Luigi Di Maio, non è solo la piazza dei vitalizi ma è anche la piazza “contro il sistema che vuole la prescrizione”. Sta di fatto che l’ex capo politico, uscito di scena per un po’ dopo le sue dimissioni, con un Facebook live lancia l’evento scavalcando tutti, torna sulla scena e porta in piazza i Ministri pentastellati.“Ovviamente ci sarò”, ... huffingtonpost

