Devil May Cry 5: la nuova patch per PC rimuove l'odiato DRM Denuvo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Devil May Cry 5 ha ricevuto un piccolo aggiornamento su PC all'inizio di questa mattina. Sebbene Capcom non abbia ancora rilasciato le note ufficiali sulla patch, SteamDB ha registrato una modifica al file .exe del gioco al rilascio della patch.L'unica modifica in questa versione aggiornata è la rimozione della tecnologia anti-manomissione Denuvo. In effetti, la pagina ufficiale di Steam del gioco non fa più menzione di Denuvo. Questo cambiamento in realtà non è inaspettato da Capcom, che di solito rimuove Denuvo entro un anno dall'uscita di un gioco. Resident Evil 2 Remake ha rimosso la versione di Denuvo a dicembre dello scorso anno. A questo punto, Monster Hunter World è l'unica versione recente di Capcom con Denuvo DRM.Denuvo è una tecnologia molto controversa che ha subito una serie di critiche in questi anni. Alcuni rapporti suggeriscono che i giochi che lo utilizzano subiscono un ... eurogamer

