Deragliamento Frecciarossa: ritardi sulla linea Milano-Bologna. Ecco tutti i treni cancellati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Marco Della Corte In seguito al gravissimo incidente causato dal Deragliamento del treno avvenuto all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, si sono creati disagi per la circolazione Dopo l'incidente del treno Frecciarossa deragliato all'altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) sono stati segnalati numerosi ritardi (fino a un'ora) sulla linea alta velocità Milano Bologna. Si segnala inoltre una media di 10 minuti di ritardo per i treni regionali. Come si legge da Repubblica Rfi e trenitalia hanno dovuto rivedere la giornata del 6 febbraio 2020 apponendo vari cambiamenti rispetto a quanto programmato inizialmente con cancellazioni, variazioni di orari e deviazioni per evitare un imbottigliamento sulla linea tradizionale tra Piacenza e Milano, dove avviene l'instradazione di tutti i convogli. Frecciarossa deragliato: disagio totale sulla linea alta velocità Milano-Bologna Il ... ilgiornale

