Deragliamento a Lodi: la probabile dinamica dell’incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel Deragliamento avvenuto a Lodi hanno perso la vita i due macchinisti del treno Frecciarossa partito da Milano Centrale e diretto a Salerno. Il convoglio avrebbe subito un tragico incidente all’altezza della stazione di Livraga, pochi minuti dopo la partenza. Sull’esatta ricostruzione di quanto accaduto sono ancora in corso le opportune indagini e i rilievi sul caso. Tuttavia, sulla base delle prime informazioni è possibile ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Deragliamento Lodi: la ricostruzione Tragedia nella mattinata di giovedì 6 febbraio: un Deragliamento all’altezza di Ospitaletto Lodigiano (nei pressi di Lodi) ha causato la morte di due persone. Da quanto si apprende, però, il bilancio è ancora provvisorio e sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. Molte persone sono rimaste ferite: 28 in particolare sarebbero i passeggeri totali del treno, ... notizie

AlessiaMorani : C’è stato un deragliamento a #Lodi. Purtroppo 2 persone sono morte. Tutta la nostra vicinanza alle famiglie delle v… - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Il pensiero a vittime e feriti del deragliamento di Lodi e vicinanza ai familiari. Alcuni feriti sono ai ProntoSoccorso di… - mirek_szczerba : RT @Tg1Raiofficial: ?? Il deragliamento del Frecciarossa a Lodi: le prime immagini dal luogo dell’incidente #frecciarossa #lodi https://t.co… -