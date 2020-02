Demme: “Il San Paolo quando è pieno è spettacolare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un altro stralcio dell’intervista di Diego Demme a Sky Sport. “E’ stato sempre un sogno venire in Italia. Il Napoli è un grandissimo club, sono molto felice di essere qui, anche per mio padre e la mia famiglia. Il San Paolo, quand’è pieno, è spettacolare. Qui ci sono tanti calciatori con grande qualità. Insigne, Zielinski hanno grande tecnica. Sono tutti bravissimi ragazzi”. Sul suo arrivo al Napoli: “L’inizio è stato molto bello per me. Abbiamo vinto tre partite consecutive, ora dobbiamo continuare a lavorare, poi vediamo”. Sul Barcellona: “E’ una grandissima squadra. Ora ho giocato contro Cristiano Ronaldo, poi giocherò con Messi”. L'articolo Demme: “Il San Paolo quando è pieno è spettacolare” ilNapolista. ilnapolista

