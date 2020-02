Demme: “Bello segnare! Maradona il migliore al mondo. Da bambino Gattuso il mio idolo. L’obiettivo è…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Demme felice di aver segnato e aiutato la squadra. Non vuole essere paragonato a Maradona che è il migliore al mondo.Gattuso è stato il suo idolo da bambino. L'obiettivo del Napoli adesso è raggiungere i 40 punti. L'articolo Demme: “Bello segnare! Maradona il migliore al mondo. Da bambino Gattuso il mio idolo. L’obiettivo è…” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

MundoNapoli : Demme: “Bello segnare il mio primo gol in azzurro, io e la squadra ci alleniamo duramente” - prestia_fabio : RT @fulviogiuliani: Partita seguita lavorando, che altalena!!!! Bello rivedere una squadra. Punto. #insigne migliore in campo. #mertens ch… - marcocaputo78 : RT @fulviogiuliani: Partita seguita lavorando, che altalena!!!! Bello rivedere una squadra. Punto. #insigne migliore in campo. #mertens ch… -