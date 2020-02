De Marco (Sannio Social Factory): “Sul territorio nuova attenzione al clima” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un’economia a misura d’uomo e sostenibile dal punto di vista dell’ambiente. In questa direzione Angelo De Marco, Presidente di Sannio Social Factory, ha commentato positivamente due iniziative che dal territorio sannita rilanciano l’impegno Sociale e dunque politico verso modelli economici a misura d’uomo e compatibili con la sfida alla crisi climatica in atto. È di queste ore, infatti, la notizia dell’adesione del Comune di San Giorgio del Sannio, con il suo sindaco Mario Pepe, al Manifesto di Assisi. Il documento presentato al Sacro Convento di San Francesco d’Assisi il 24 gennaio scorso e firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ideato e promosso da di Symbola, che ha per obiettivo per costruire un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. “Come Sannio Social Factory – ha ... anteprima24

UstaUnisannio : Il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti aprirà martedì 4 febbraio la 6° edizione del Festival Filosofico del… -