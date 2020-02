Davigo a Sono le Venti (Nove): “In Italia troppi dibattimenti, pochissimi chiedono riti alternativi perché sperano nella prescrizione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Prima della riforma Bonafede solo Italia e Grecia avevano quel sistema giuridico sulla prescrizione”. A dirlo, ospite di Peter Gomez a Sono le Venti, sul Nove, il magistrato Piercamillo Davigo, ora componente del Consiglio superiore della magistratura. Che ha aggiunto: “Nel nostro Paese ci Sono troppi dibattimenti, nessuno chiede riti alternativi perché spera nell’arrivo della prescrizione”. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolo Davigo a Sono le Venti (Nove): “In Italia troppi dibattimenti, pochissimi chiedono riti alternativi perché sperano nella ... ilfattoquotidiano

