“Da brividi”. Sanremo, Giordana Angi sale sul palco dell’Ariston, poi l’emozione la tradisce. Lo ha fatto solo per la sua mamma (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un’emozione unica quella di Giordana Angi in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2020 con “Come Mia Madre”. La sua un’interpretazione che arriva a tarda notte, intorno alle 1,30, quando ormai la maggior parte dei telespettatori era andata a letto. Seppur attesi, i suoi 5 minuti sul palco dell’Ariston sono stati potentissimi, visibilmente emozionata, Giordana ha iniziato subito con grande potenza e determinazione e ha cantato col cuore. Il pezzo, naturalmente, parla del rapporto madre-figlia ed è molto personale e autobiografico. C’è volontà di stare vicino alla propria madre, fin dal piccoli gesti, dall’aiutarla con una borsa pesante. La mamma diventa nucleo di amore, di affetto riversato verso la propria figlia e di amore ricambiato che per timidezza si esprime forse troppo poco (“Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto, Quanto ti voglio bene”). I sorrisi che sanno tranquillizzare e ... caffeinamagazine

CarloCalenda : È stato un momento da brividi che rimarrà nella mia memoria. Ascoltate. E cerchiamo di evitare che accada anche a n… - pinapic : Dopo l’accordo su #Brexit il saluto commosso ai colleghi. Da brividi. - Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… -