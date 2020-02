Crozza diventa Oliviero Toscani: “Il ponte Morandi ha fatto vittime? Anche la Shoah, eppure i tedeschi hanno prodotto l’Audi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Maurizio Crozza per la prima volta interpreta Oliviero Toscani che sul crollo del ponte di Genova ribadisce la sua idea: “Ma se casca un ponte a chi vuole che interessi? Benetton ha fatto dei maglioni colorati stupendi. Anche la Shoah ha fatto vittime, ma a chi interessi?”. L’artista genovese anticipa così il suo ritorno sul Nove con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda da venerdì 28 febbraio in prima serata, dopo il grande successo di ascolti della scorsa edizione. Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori. L'articolo Crozza diventa Oliviero ... ilfattoquotidiano

