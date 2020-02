Critica ad Achille Lauro, Mara Venier sbotta in piazza: “rilassate, dategli il valium” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Achille Lauro può piacere o non piacere, ma senza dubbio è un artista che sa far parlare di sé, e anche durante questo Festival di Sanremo 2020 il cantante è riuscito a catalizzare tutta l’attenzione del pubblico grazie alla sua esibizione fuori dagli schemi. Tra le tante critiche positive troviamo naturalmente anche coloro che hanno definito inadatta l’esibizione di Lauro a Sanremo: l’Ariston per molti è infatti considerato un palco prestigioso che merita di essere “rispettato” anche quando si parla di show e di abbigliamento. Ecco perché durante una diretta di Rai Radio 2 nella città di Sanremo, un uomo ha mosso una Critica proprio ad Achille Lauro, che in quel momento era intervistato ed aveva accanto sé Mara Venier, la conduttrice di Domenica In. Dopo la Critica della persona in questione, che a quanto pare sarebbe intervenuta in modo ... trendit

trash_italiano : Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - taylorslaugh13 : RT @trash_italiano: Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - lisaimagines : RT @trash_italiano: Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro -