Cristiano Ronaldo regala la sua maglia all’interista Amadeus | VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo era presente in prima fila all’Ariston. Hanno provato a negare la sua presenza fino all’ultimo momento, ma alla fine era naturale che il calciatore della Juventus andasse a guardare la performance della sua Georgina Rodriguez, accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston. E peccato se Amadeus è uno sfegatato tifoso dell’Inter. Ronaldo gli ha comunque regalato una maglia della Juventus. Non è salito sul palco, l’attaccante della Juventus, ma ha fatto sentire la sua presenza. Abbraccio Amadeus-Ronaldo: CR7 regala la maglia della Juventus Alla fine, arriva anche l’abbraccio con Amadeus, che – molto emozionato – ha consegnato la maglia al figlio, seduto proprio accanto a Cristiano Ronaldo. Nei minuti precedenti, Cristiano Ronaldo era stato inquadrato più volte. Georgina Rodriguez e Amadeus avevano fatto anche un piccolo sketch ... giornalettismo

