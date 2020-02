Cristiano Ronaldo a Sanremo? Ecco gli indizi di Georgina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo presente fra il pubblico del Festival di Sanremo per seguire Georgina? Ecco la ricostruzione Ci sarà anche Cristiano Ronaldo al teatro Ariston, storico palcoscenico del Festival di Sanremo? Cresce l’attesa fra il pubblico e gli stessi cantanti, che sperano di poter conoscere il fuoriclasse della Juventus. Certa la presenza di Georgina Rodriguez, modella argentina e compagna di CR7, che sarà sul palco a partire dalla terza serata per fiancheggiare il conduttore Amadeus e la star della tv albanese Alketa Vejsiu. CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI indizi SULLA POSSIBILE PRESENZA DI Ronaldo AL FESTIVAL DI Sanremo Visualizza questo post su Instagram Sanremo here we go!!!! calcionews24

UEFAcom_it : Il tuo gol preferito di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus è _________ ???? #UCL | @juventusfc - UEFAcom_it : Buon compleanno, Cristiano Ronaldo ?? #UCL | @juventusfc - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo ?????? La sua migliore qualità è ___________ ?? #EURO2020 -