Cremona, polemica per opuscolo del Comune: “Meno figli per salvare il clima”. Il sindaco: “Sbagliato e stupido, verrà ritirato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ha suscitato polemiche un opuscolo del Comune di Cremona che suggerisce di fare meno figli per mitigare i cambiamenti climatici. Il fascicolo è intitolato “Fai una spesa responsabile!” e contiene consigli come non usare auto e aereo e mangiare meno carne rossa. Il sindaco Gianluca Galimberti ha deciso di ritirare il dépliant e ha detto di non averlo visto prima della notizia. Il primo cittadino ha dichiarato che “quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio”. Il caso è stato sollevato da Fratelli d’Italia. Il gruppo consiliare di Cremona ha diffuso sui social un comunicato che denunciava che l’opuscolo, a firma dell’assessore alle politiche sociali Rosita Viola e dell’assessore alla mobilità ... ilfattoquotidiano

