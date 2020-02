CorSport: Mertens a Roma. Rinnovo con De Laurentiis o colloquio con i giallorossi? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tornato in campo, e subito al gol, lunedì sera, Dries Mertens continua ad essere il mistero azzurro di questo periodo. La questione Rinnovo non riesce a trovare una soluzione e, date le conferme in campo dell’attaccante, sarebbe un vero peccato perderlo. Martedì Dries è stato a Roma,come rivela oggi il Corriere dello Sport. Nessun motivo ufficiale, anche se potrebbe essere solo una gita, ma è chiaro che il momento lascia aperti numerosi interrogativi: Rinnovo o addio. “È il segnale che qualcosa si muove, in un fronte o nell’altro. Mertens potrebbe aver parlato con la Roma, oppure aver fatto visita alla sede Filmauro, dove spesso De Laurentiis organizza degli incontri lontano da occhi indiscreti. C’è anche una terza ipotesi: la passeggiata di piacere, ma sembra la meno probabile, considerato lo scarso tempo a disposizione e, soprattutto, il momento delicato che sta vivendo il ... ilnapolista

