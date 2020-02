Corruzione nella pubblica amministrazione, 10 arresti tra Caserta e Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le persone finite in manette a Roma e Caserta ci sono professionisti, imprenditori e pubblici ufficiali, per i reati di Corruzione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e falso. Caserta I militari del Nucleo Speciale AntiCorruzione della Guardia di finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito delle attività tese a contrastare il fenomeno della Corruzione nella pubblica amministrazione, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Gip di Roma, nei confronti di 10 persone, tra cui tre professionisti, quattro imprenditori e tre pubblici ufficiali, per i reati di Corruzione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e falso. Nel corso delle indagini, eseguite dai militari del Nucleo Speciale AntiCorruzione di Roma con intercettazioni telefoniche, pedinamenti, acquisizioni documentali presso uffici ... 2anews

