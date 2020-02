Coronavirus: task force del Ministero della Salute, al vaglio ulteriori misure di prevenzione (Di giovedì 6 febbraio 2020) In corso valutazioni per “ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio” in riferimento al nuovo Coronavirus: lo ha stabilito la riunione del tavolo tecnico scientifico che si è riunito questa mattina dopo l’incontro della task-force Coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del Ministro Speranza.L'articolo Coronavirus: task force del Ministero della Salute, al vaglio ulteriori misure di prevenzione Meteo Web. meteoweb.eu

