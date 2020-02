Coronavirus, stabili (ma critiche) le condizioni della coppia cinese allo Spallanzani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positiva al Coronavirus e ricoverata da 8 giorni all’ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. Secondo quanto si apprendeva, l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche momento di “crisi” in questo caso dovuti a difficoltà respiratorie. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell’ospedale romano. Intanto il numero delle persone contagiate nel mondo ha superato i 28mila. 565 i decessi, più di mille le persone dimesse dagli ospedali. Leggi anche Coronavirus “curabile” da sempre coi farmaci omeopatici? – L’analisiCoronavirus, bilancio dei morti sale a 564Coronavirus, in Cina nato un bambino già contagiatoCoronavirus, ... open.online

