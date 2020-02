Coronavirus, Spallanzani: coppia cinese in terapia intensiva, “ricevono farmaci antivirali sperimentali” (Di giovedì 6 febbraio 2020) I due cittadini cinesi provenienti dalla provincia di Wuhan, “positivi al test del nuovo Coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva dell’Istituto Spallanzani di Roma. Le loro condizioni cliniche restano invariate, con parametri emodinamici stabili. La prognosi rimane riservata“: questo il bollettino odierno divulgato dai medici dello Spallanzani di Roma. I due coniugi “ricevono dal 4 febbraio terapia antivirale sperimentale. Tali farmaci sono indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come i più promettenti sulla base dei dati disponibili“. Il lopinavir/ritonavir è un antivirale comunemente utilizzato per la infezione da HIV che mostra attività antivirale anche sui Coronavirus. Il remdesivir è stato ottenuto grazie alla disponibilità dell’azienda farmaceutica produttrice, attraverso una procedura effettuata ... meteoweb.eu

