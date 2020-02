Coronavirus Roma, i due cinesi sottoposti a terapia con farmaci antivirali per l’hiv e per l’Ebola (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quali sono i farmaci con cui i medici dell'istituto Lazzaro Spallanzani stanno tentando di curare i due turisti cinesi risultati positivi al nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Le condizioni dei coniugi sono stazionarie e si trovano ancora ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Romano. fanpage

