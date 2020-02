Coronavirus: quanto costa all’economia italiana e al turismo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Economia e turismo in Italia: quanto ci costa il Coronavirus, allarme da parte di esercenti e operatori turistici su costi e mancati guadagni. Quando si parla di Coronavirus, in questi giorni, si osservano i dati dell’economia cinese. Questa verrà duramente colpita dalle conseguenze del virus: il rischio è che vadano in fumo qualcosa come 75 … L'articolo Coronavirus: quanto costa all’economia italiana e al turismo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

heather_parisi : Quando leggi interviste che NON hai MAI rilasciato, quando gli altri conoscono la tua vita più di quanto la conosca… - ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - emenietti : su @ilpost proviamo a raccontare le cose per quello che sono (o per quanto se ne sa) senza allarmismi. in questi gi… -