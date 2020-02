Coronavirus, psicosi a Sanremo: razzismo contro albergatore cinese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mentre continua a salire il bilancio delle vittime di Coronavirus (tra loro si conta anche Li Wenliang, il medico che per primo diede l’allarme e che per questo venne arrestato) e l’Oms avverte che serviranno oltre 670 milioni di dollari per far fronte all’epidemia, si moltiplicano anche i casi di discriminazione nei confronti di cittadini cinesi, turisti o residenti in Italia. La psicosi non si ferma neppure in occasione della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Abbiamo raggiunto Davide Hann, figlio del proprietario dell’Hotel Esperia di Sanremo, vittima – insieme al figlio – di episodi di razzismo da parte di chi ritiene lui e tutta la comunità cinese responsabili della diffusione del Coronavirus. Coronavirus, psicosi razzista a Sanremo Nella settimana del Festival di Sanremo 2020 il suo albergo è al completo, tra turisti e ... notizie

