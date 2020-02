Coronavirus, primo italiano positivo – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cresce sempre più l’attenzione verso il Coronavirus, l’infezione partita dalla Cina. In italia oggi è stato certificato il primo caso positivo Esito positivo del test del Coronavirus per uno degli italiani rientrati da Wuhan. A comunicarlo L’Istituto superiore di sanità (Iss) . L’uomo che è stato messa in quarantena è ricoverato allo Spallanzani. L’uomo che … L'articolo Coronavirus, primo italiano positivo – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… - Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH - Agenzia_Ansa : Addio al medico eroe che per primo aveva dato l'allarme del #coronavirus Contagiato dal virus, il suo cuore ha smes… -