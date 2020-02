Coronavirus, primo italiano positivo: è uno dei connazionali rimpatriati da Wuhan. Morto il medico cinese che aveva lanciato l’sos (Di giovedì 6 febbraio 2020) C’è un primo italiano positivo al Coronavirus. E’ un uomo adulto rimpatriato da Wuhan che era in isolamento alla Cecchignola insieme agli altri 55 connazionali rientrati tre giorni fa. Dopo le analisi condotte sui tamponi è stato trasferito e messo in isolamento all’Istituto Spallanzani di Roma, dove sono ancora ricoverati in terapia intensiva i due turisti cinesi infettati. In serata l’Istituto superiore di sanità ha comunicato alla task force del ministero della Salute l’esito positivo del test di conferma. Il paziente per ora presenta “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale“. L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica. Nei casi di positività al primo test effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute. Secondo gli ultimi dati globali sull’epidemia, sono ... ilfattoquotidiano

